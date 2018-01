BOLOGNA, SOSPETTO STIRAMENTO PER VERDI

30 gennaio 2018

Il Bologna riprenderà oggi la preparazione dopo la gara del San Paolo persa 3-1 dai felsinei contro il Napoli. La squadra si allenerà a Casteldebole a partire dalle ore 15 a porte aperte, ma in campo non ci sarà Simone Verdi. Per l’attaccante, uscito dopo 5’ a Napoli, si sospetta uno stiramento - riferisce La Gazzetta dello Sport - che sarà confermato o smentito dagli esami strumentali. Un problema in più per il tecnico Donadoni che potrebbe perdere per molto tempo uno dei migliori giocatori a sua disposizione.