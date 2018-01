BOLOGNA, SOLO DIFFERENZIATO PER MAIETTA

24 gennaio 2018

Il Bologna è tornato oggi al lavoro a Casteldebole con una doppia seduta di allenamento, in vista della sfida che vedrà impegnati i rossoblù in casa del Napoli, al San Paolo domenica alle ore 15. Squadra divisa in due gruppi, al lavoro fra palestra ed esercitazioni tecniche sul campo, con partitelle conclusive. Domenico Maietta ha svolto un allenamento differenziato a causa di una lieve distorsione alla caviglia sinistra rimediata domenica durante la partita.