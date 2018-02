BOLOGNA, SANTURRO E PALACIO TORNANO IN GRUPPO

2 febbraio 2018

A due giorni dalla partita contro la Fiorentina, in programma domenica alle ore 15 allo stadio Dall'Ara, i rossoblù si sono allenati stamattina a Casteldebole sotto una leggera pioggia: riscaldamento atletico ed esercitazioni tattiche, con prove di calci piazzati per i rossoblù di Donadoni. Antonio Santurro e Rodrigo Palacio sono tornati in gruppo e hanno lavorato regolarmente con i compagni. Terapie per Angelo Da Costa e Simone Verdi.