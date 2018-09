BOLOGNA, SANTANDER: "GOL? SAPEVO SAREBBE ARRIVATO"

24/09/2018

Autore del suo primo gol in Italia, quello del 2-0 che ha mandato definitivamente ko la Roma, Federico Santander si è detto felice per i tre punti raccolti contro i giallorossi: "Sapevo che sarei arrivato al gol prima o poi, ma la cosa importante è aver vinto. Dovevamo migliorare in alcune cose e dobbiamo ancora lavorare molto ma siamo contenti per la vittoria, abbiamo dimostrato di capire quello che ci chiede il mister. A inizio partita eravamo costretti a ricevere palla sempre spalle alla porta, nel secondo tempo invece riuscivamo a ripartire fronte alla porta, come nel secondo gol- ha ammesso in zona mista-. In coppia con Destro? Ognuno deve fare il suo lavoro: Orji è forte in velocità, io spalle alla porta, Destro nelle giocate. Con Orji ho già giocato, con Destro non ancora. La Juve? Non è solo Cristiano Ronaldo, vince da anni in Italia ed è fortissima, lavoreremo tranquilli per arrivare al meglio mercoledì".