BOLOGNA, PANTEMIS IN PROVA DAL MONTREAL IMPACT

15 novembre 2017

Doppia seduta oggi per il Bologna in vista della sfida con il Verona di lunedì. Al mattino partitelle a tema ed esercizi specifici su inferiorità e superiorità numerica. Nel pomeriggio, rientrati anche Adam Nagy e Giancarlo Gonzalez dall’Ungheria, allenamenti in palestra ed esercitazioni individuali. Ancora differenziato per Cesar Falletti. Intanto Bologna e Montreal Impact hanno comunicato che: “James Pantemis, portiere in forza alla squadra canadese, si unirà da oggi al club rossoblù per un periodo di allenamento della durata di due settimane. Si tratta di un ritorno a Casteldebole per il giocatore che già a inizio campionato era stato a Bologna”. Da ricordare che entrambe le società sono del presidente Saputo.