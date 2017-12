BOLOGNA: PALACIO IN PARTE COL GRUPPO, OKWONKWO INFLUENZATO

27 dicembre 2017

Continua la preparazione del Bologna in vista del prossimo impegno contro l’Udinese in programma sabato. Anche questa mattina i rossoblù hanno svolto una seduta di allenamento a Casteldebole con riscaldamento atletico, esercitazioni tattiche e partitella conclusiva a campo intero. Rodrigo Palacio si è allenato in parte con il gruppo e in parte in seduta differenziata. Orji Okwonkwo è rimasto a riposo per una sindrome influenzale.