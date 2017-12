BOLOGNA, PALACIO E OKWONKWO IN GRUPPO

28 dicembre 2017

Il Bologna ha sostenuto una seduta di allenamento mattutina a Casteldebole per dare una sterzata alla preparazione della partita contro l'Udinese: è stato il penultimo allenamento pre-gara dei rossoblù. Donadoni ha ordinato riscaldamento atletico ed esercitazioni tattiche per la seduta alla quale hanno partecipato anche Rodrigo Palacio e Orji Okwonkwo. Entrambi gli attaccannti sono rientrati in gruppo lavorando regolarmente con i compagni.