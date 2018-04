BOLOGNA: ORSOLINI TORNA IN GRUPPO, TERAPIE PER KRAFTH

27 marzo 2018

Il Bologna è stato impegnato oggi in una seduta di allenamento mattutina in vista del prossimo impegno, in programma sabato alle ore 12,30 al Dall’Ara contro la Roma. La squadra al centro tecnico Niccolò Galli ha svolto alcune esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a tema. Da segnalare il rientro in gruppo di Riccardo Orsolini, mentre Emil Krafth ha effettuato delle terapie.