BOLOGNA: MASINA BLOCCATO DALLA FEBBRE

16 gennaio 2018

Test atletici per il Bologna: appuntamento alle 10 al centrò tecnico Niccolò Galli di Casteldebole, poi via ai lavori agli ordini di Donadoni. Squadra divisa in gruppi, tutti presenti tranne Adam Masina, ancora alle prese con l'influenza. Rientrati invece Pulgar e Di Francesco, che ha smaltito la febbre. Domani in programma doppia seduta di allenamento a porte chiuse in vista della sfida di domenica con il Benevento.