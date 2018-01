BOLOGNA: LA RIPRESA IL 14 GENNAIO

7 gennaio 2018

Inizia la settimana di sosta per la pausa invernale di campionato. Il Bologna, dopo la trasferta di Torino, riprenderà gli allenamenti in vista della gara in casa contro il Benevento, domenica 14 gennaio sui campi del centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole. Il 21 gennaio si disputerà la partita tra le due formazioni, appuntamento alle ore 15 al Dall’Ara.