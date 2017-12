Bologna-Juve, Allegri in conferenza: "Dybala? Difficile che giochi"

16 dicembre 2017

Non parlerei di critiche ma di consigli. Nedved ha giocato qualche partita e qualche consiglio ci sta. Paulo è sempre un ragazzo di 24 anni, deve crescere. E' un momento in cui non ha grande consizione, non segna da un po' ma deve stare sereno. E' stato lo stesso per Higuain, Mandzukic, Alex Sandro. Deve solo allenarsi, poi si gioca come sempre, non c'è un problema DybalaDifficile che giochi. Devo vedere come stanno tutti. Anche in passato sono stati fuori dei grandi campioni come Pirlo, Pogba e Vidal. Quello che è stato fatto, rimane, poi bisogna rimettersi sempre in gioco. Certi discorsi mi danno anche un po' fastidioPjanic sta bene, Cuadrado sarà disponibile per la Roma, Chiellini rientrerà con la squadra in settimana, Buffon ha un problema al polpaccio e va valutato di giorno in giorno. Pjaca è recuperato ed è convocato, Lichtsteiner sta beneDiciamo che ha abituato tutti troppo bene. C'è stata anche la Nazionale. Sulla vita privata, che dire: io non faccio il cane da guardia, io valuto quello che vedo in allenamento, e devo sbagliare il meno possibileOra sta meglio sia fisicamente che, soprattutto, mentalmente. Con il Bologna gioca titolareTutti non possono giocare, senza Cuadrado ho uno in meno davanti. Marchisio dipende dal centrocampo: se sarà a due o a treGli ho solo detto di venire a Vinovo concentrato e lavorare bene. A Napoli però ad esempio ha fatto bene dando una gran palla a Higuain. Abbiamo bisogno di lui, semplicemente adesso non è in un gran momento, ma non sarà l'ultimo nella storia del calcioIntanto ha rilanciato la Primavera con 5 vittorie. Ora sta beneCon Gonzalo ci avevo parlato dicendogli di fare questo, questo e quest'altro. Ognuno deve aiutarsi da solo, ora è tornato il vero Higuain e il merito è tutto suo. E sono contento dei nuoviA Bologna per la Juve è sempre difficile. Bisogna fare una gara solida, tecnica, agonistica e tattica, altrimenti buttiamo a mare quanto fatto con Napoli e InterIntanto speriamo non facciano risultato, ma noi dobbiamo solo vincereIo dicevo che bisogna decidere bene quando usarla. Altrimenti invece dell'arbitro si critica la Var, poi l'altro arbitro etc. Io avevo detto che a marzo c'era il rischio di utilizzarla troppo, e invece ci siamo arrivati a dicembre. Detto questo, è stata molto utile per evitare alcuni errori. La cosa più importante è comunque accettare le cose che succedono