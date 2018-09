BOLOGNA: INZAGHI SORRIDE, RIDOTTA LA SQUALIFICA DI PULGAR

28/09/2018

La Corte sportiva d'appello della Figc ha parzialmente accolto il ricorso contro la squalifica per tre giornate inflitta dal giudice sportivo al calciatore del Bologna Erick Pulgar, riducendola a due giornate effettive di gara. Il rossoblù diventa così disponibile per il tecnico Filippo Inzaghi in vista dell'impegno contro l'Udinese, domenica alle 12.30 al Dall'Ara. Il cileno era stato punito perché nella gara contro il Genoa del 16 settembre scorso era stato espulso al 50' st per aver colpito un avversario ad una gamba mentre il pallone era lontano.