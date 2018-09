BOLOGNA, INZAGHI: "PULGAR IN DUBBIO"

29/09/2018

Alla vigilia del match con l'Udinese, Pippo Inzaghi ha parlato della formazione del Bologna. "Vorrei avere una formazione base, ma purtroppo non sono mai riuscito ad avere tutti i giocatori a mia disposizione", ha spiegato il tecnico rossoblù. "Pulgar? Dopo l'episodio di Genova ha chiesto scusa a tutti, avendo capito di aver sbagliato. Non so se domani sarà titolare o meno, ma anche se dovesse subentrare dalla panchina dovrebbe comunque dimostrare di saper incidere". Poi su Destro: "Quando gioca deve darmi le risposte che cerco, come lui tanti altri. Si sta allenando bene e deve continuare così, non abbattendosi se una gara va storta. Uno tra lui e Santander, per caratteristiche, deve sempre giocare e spero che Mattia possa segnare presto". Quanto al centrocampo, Pioli on ci sarà, Svanberg sì. Infine sulla difesa: "Danilo è imprescindibile, anche se ha giocato tre partite. De Maio sarà titolare, visto che ha riposato con la Juventus. L'altra maglia se la contenderanno Calabresi e Gonzalez".