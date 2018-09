BOLOGNA, INZAGHI: "E' UN PERIODO NO"

16/09/2018

Filippo Inzaghi mastica amaro dopo la sconfitta di Marassi contro il Genoa. "E' una brutta sconfitta, non avevo certo la sensazione che potessimo perdere, il nostro portiere non ha mai effettuato parate importanti - le parole al sito ufficiale del Bologna - . E' un periodo-no, le occasioni per segnare le abbiamo avute, penso al tiro di Svanberg, alla palla gol di Orsolini, alla spaccata di Okwonkwo, e invece l’ha decisa un gran colpo di Piatek. È chiaro che dobbiamo dare qualcosa in più, per quanto abbiamo costruito numeri alla mano più chances del Genoa, e recriminiamo soprattutto per un rigore non assegnato su Orji nel primo tempo. I giocatori più esperti ci devono dare qualcosa in più, i nuovi devono velocizzare il loro inserimento, ma io ho ancora più fiducia di prima perché vedo come lavora questo gruppo e non ho dubbi: ci serve solo un risultato positivo per sbloccarci".