BOLOGNA, INZAGHI: "COL GENOA SARÀ UNA PARTITA IMPEGNATIVA"

15/09/2018

"Il Genoa è una squadra forte e ben organizzata. Avremo i nostri tifosi con noi e il nostro obiettivo è fare una grande partita". Filippo Inzaghi ha presentato così in conferenza stampa la trasferta a Marassi. L'allenatore del Bologna ha parlato anche di alcune scelte sulle convocazioni: "Domani sarà una partita impegnativa. Palacio non verrà convocato, non vogliamo rischiarlo. Falcinelli sta bene, si è allenato regolarmente". Infine, si è detto fiducioso per la partita, considerate le ultime prestazioni: "Con l'Inter è stata una partita positiva, al di là del risultato. Non abbiamo mai sofferto prima del loro gol. I ragazzi si stanno allenando bene e sono molto motivati. Sono sempre più convinto della scelta che ho fatto".