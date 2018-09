BOLOGNA, INZAGHI: "BENE PER 70', RIPARTIAMO DA QUI"

01/09/2018

"Per settanta minuti non abbiamo subito niente, anzi l'occasione migliore è stata la nostra. Nel momento migliore nostro con diverse occasioni per Dzemaili abbiamo subito il gol". Pippo Inzaghi commenta così la sconfitta del suo Bologna contro l'Inter. "Abbiamo perso una partita contro una grande squadra - sottolinea il tecnico rossoblu - Ripartiamo da qui fin dalla prossima sfida. Sono arrivato da poco e abbiamo cambiato tanti calciatori, se non prendevamo il primo gol forse non avremmo subito gli altri gol. Siamo stati sfortunati come nelle precedenti sfide. Io sono aperto a tutto e devo far rendere bene questa squadra". Infine sulla prova di Orsolini: "Sono ragazzi che vanno messo in un contesto che vanno inseriti piano, ci darà delle soddisfazioni".