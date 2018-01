BOLOGNA, FENUCCI: "VAR? LA DISCREZIONALITÀ DELL'ARBITRO RESTA SOVRANA"

29 gennaio 2018

L’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, è tornato sulla partita persa dai felsinei a Napoli con qualche polemica riguardante l’utilizzo del Var: “Noi siamo stati favorevoli ad introdurre la Var, poi purtroppo la discrezionalità dell’arbitro resta sovrana in certi episodi: il rigore per loro è molto dubbio perché Callejon si lascia cadere, l’eventuale fallo peraltro inizia fuori area, ma anche la mano di Koulibaly è stata interpretata in una maniera per noi non fortunata. Evidentemente gli addetti Var hanno ritenuto il comportamento dell’arbitro in linea con i loro standard, e non l’hanno reputato grave errore. E questo ci dispiace. Gli arbitri devono migliorare l’uso di questo strumento bilanciandolo bene con la loro discrezionalità”.