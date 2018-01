BOLOGNA: DONADONI "VERDI? IO IL PIU' FELICE. SUL SUO FUTURO..."

20 gennaio 2018

"Il primo a essere felice della permanenza di Verdi sono sicuramente io". Alla vigilia della gara casalinga contro il Benevento, il tecnico del Bologna Roberto Donadoni torna sul 'no' dell'attaccante rossoblù al trasferimento al Napoli. "Spero continui a dare il proprio apporto alla causa della squadra. Ha fatto una scelta di valore, vuole rafforzare ancora di più questa sua crescita. E' chiaro, però, che questa decisione non esclude nulla per il suo futuro".