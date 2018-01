BOLOGNA, DONADONI: "VERDI CAPITANO, SCELTA DELLA SQUADRA"

21 gennaio 2018

“Buona partita, non era semplice affrontare questa squadra che sta vivendo un periodo positivo”. Queste le parole del tecnico del Bologna, Donadoni a margine della vittoria ottenuta col Benevento: “Siamo partiti bene, poi abbiamo subito un contropiede in cui siamo stati anche fortunati. Dopo questo episodio la squadra si è un po’ disunita ma poi ha controllato bene la gara e aumentato il bottino. Verdi capitano è stata una scelta della squadra, Mirante gli ha ceduto volentieri la fascia. Buona la prestazione di Dzemaili, non è ancora al massimo come ritmo partita ma il suo è stato un buon rientro”.