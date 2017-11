BOLOGNA, DONADONI: "NON SIAMO IN CRISI, MA..."

4 novembre 2017

"Verdi ha fatto due grandi gol, ma non può succedere di subire tre reti in una partita che avevamo in controllo. Ci è mancata quella lucidità che fa la differenza". Così Roberto Donadoni, allenatore del Bologna, commenta la sconfitta interna contro il Crotone. "Abbiamo perso una partita impossibile che ci fa arrabbiare e che dobbiamo riscattare in fretta", ha aggiunto il tecnico rossoblù. "Il Crotone ha fatto tre gol su tre rimpalli. Aldilà di questo, loro non hanno quasi mai concluso, noi invece abbiamo creato occasioni in cui dobbiamo essere più cattivi e incisivi. Non meritavamo di perdere", ha detto ancora Donadoni. Sull'episodio del rigore per il Crotone: "L'arbitro ha giustamente interrotto per valutare l'episidio e ha dato il rigore". Un Bologna in evidente crisi di risultati, ma non di gioco. "E' chiaro che una squadra che perde quattro partite di fila non sta bene sotto l'aspetto dei risultati, ma dal punto di vista del gioco non siamo mai stati inferiori ai nostri avversari", ha concluso Donadoni.