BOLOGNA: DONADONI "MAI COSI' MALE"

6 gennaio 2018

"Abbiamo perso altre partite in campionato, ma mai in questo modo". Non cerca alibi il tecnico del Bologna Roberto Donadoni dopo il brutto ko in casa del Torino. "Abbiamo perso i duelli e ci sono anche stati tanti errori da parte nostra, eravamo troppo preoccupati. Abbiamo tempo per tornare a lavorare. Sul rigore posso dire che ci è mancata la determinazione. Verdi condizionato dal mercato? I giocatori non sono legati al guinzaglio se vogliono fare qualcosa di diverso. Ma non è il mercato a mettere Verdi in difficoltà, anzi lo deve stimolare di più. Lui sa già cosa vuole fare, poi se le cose cambieranno bisognerà mettere d'accordo più parti".