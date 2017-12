BOLOGNA, DONADONI: "FARE TRE PUNTI UN BEL SALTO IN AVANTI"

21 dicembre 2017

"Non dobbiamo guardarci sempre alle spalle". Esordisce così Roberto Donadoni parlando della gara che il Bologna domani giocherà contro il Chievo nell'anticipo del 18° turno. L'allenatore carica così i suoi: “Fare tre punti vorrebbe dire fare un bel salto in avanti, proiettarsi in una bella zona ed è un bello stimolo. Affrontiamo una squadra che sta facendo un buon campionato, hanno esperienza”. Nessun problema con Destro che non aveva preso bene la sostituzione con la Juve: “Non è cambiato niente né da parte mia, né da parte sua. Non c'è da chiarire nulla, il suo non era un sorriso di felicità ma di frustrazione".