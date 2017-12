BOLOGNA, DONADONI: "DOVEVAMO AVERE PIU' CALMA"

30 dicembre 2017

Il Bologna cade in casa contro l’Udinese, a commentare la gara il tecnico rossoblu, Donadoni: “Non meritavamo la sconfitta, siamo stati precipitosi. Dobbiamo rialzarci subito, in casa i risultati faticano ad arrivare con continuità e soffriamo ma meritavamo comunque qualcosa in più. Facciamo tesoro di questa sconfitta. Abbiamo preso un gol sciocco e l’Udinese ha risolto la partita. Restiamo concentrati e mettiamo la giusta grinta, oggi dovevamo avere più calma".