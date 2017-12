BOLOGNA, DONADONI: "ANDAVA CHIUSA PRIMA"

22 dicembre 2017

Roberto Donadoni e' soddisfatto della vittoria a Verona, contro il Chievo, ma non abbandona come di consueto il tradizionale stile misurato. "Questa era una partita che dovevamo chiudere prima. Anche perche', il Chievo e' una squadra tosta, sappiamo della loro fisicita'. Chiaro che la vittoria e' importante, ma siamo andati subito in vantaggio e avuto un paio di opportunita'. Dobbiamo essere piu' convinti e determinanti e sfruttare al massimo le occasioni. Perche' si puo' fare di piu'". Donadoni parla volentieri anche dei singoli. "Destro e' stato decisivo, ma non solo per le reti realizzate. Si e' mosso bene, con voglia, quando offre queste prestazioni allora i gol sono una naturale conseguenza. Antonio (Mirante) ha risposto alla grande a qualche critica fuori luogo. Mi aspetto piu' da Simone (Verdi). Ha fatto un gol, ma puo' e deve fare meglio", aggiunge. Rolando Maran non si da' pace per la sconfitta. "Mi dispiace per i ragazzi, non meritavano questa sconfitta. Siamo stati bravi a reagire quando siamo andati sotto e meritavamo almeno il pareggio. Abbiamo concesso troppo al Bologna, l'ultimo gol e' la fotografia del nostro momento: non ce ne va bene una. Rispetto a Crotone c'e' stata una reazione, la prestazione l'abbiamo fornita. Peccato, non sara' un Natale sereno, ma dobbiamo pensare subito alla prossima sfida contro il Benevento. Dobbiamo tornare a fare punti".