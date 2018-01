BOLOGNA, DONADONI: “DOBBIAMO ANCORA MIGLIORARE”

5 gennaio 2018

Il Bologna è pronto a cercare il riscatto dopo il ko interno arrivato contro l’Udinese. Domani per la squadra di Donadoni ci sarà la difficile trasferta da affrontare sul campo del Torino del nuovo tecnico Mazzarri: “Dobbiamo essere più bravi nella lettura della gara – spiega l’allenatore del Bologna in conferenza stampa – ed evitare di subire troppo in certe fasi della partita. Dobbiamo ancora migliorare sotto questo aspetto. Le assenze di Belotti e Ljajic spetterà a noi renderle un vantaggio. Per Verdi le sirene delle big devono rappresentare uno stimolo e una chance da non sottovalutare, accontentarsi non fa parte di questa professione”.