BOLOGNA, DONADONI: “A NAPOLI PER FARE PUNTI”

27 gennaio 2018

"Andremo a Napoli per fare bella figura, non per recitare un ruolo da comparse”. Donadoni sprona il suo Bologna a dare il massimo in vista della gara contro i partenopei: “Proveremo a far punti, loro sono una squadra composta da campioni. Spero che il pubblico capisca la scelta di Verdi, noi guardiamo oltre e pensiamo alle partite che ci aspettano. Abbiamo recuperato Pulgar e Avenatti sta meglio, Torosidis resta da valutare”.