BOLOGNA: DIFFERENZIATO PER TOROSIDIS E VERDI

3 gennaio 2018

Prosegue la preparazione del Bologna in vista della trasferta di sabato alle 12.30 sul campo del Torino. I felsinei hanno svolto una sessione mattutina divisa tra palestra ed esercitazioni tattiche con lavoro per singoli reparti. Si sono allenati a parte Torosidis, ancora alle prese con i postumi dell’influenza, e Verdi, che non ha forzato per via di un affaticamento muscolare. Giornata di riposo invece per Da Costa, fermo ai box per una colica renale.