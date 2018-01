BOLOGNA: DIFFERENZIATO PER PALACIO

31 gennaio 2018

Il Bologna ha volto una doppia seduta di allenamento a Casteldebole in vista del prossimo impegno contro la Fiorentina. Lavoro in palestra al mattino, nel pomeriggio i rossoblù si sono cimentati in una serie di partitelle a tema. Rientrati regolarmente in gruppo Mirante, Torosidis, Gonzalez e Destro, Palacio ha svolto un allenamento differenziato, terapie per Da Costa e Verdi. Domani seduta di allenamento a porte chiuse.