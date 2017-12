BOLOGNA, DIFFERENZIATO PER PALACIO

26 dicembre 2017

Ha ripreso gli allenamenti il Bologna in vista della gara contro l'Udinese per l'ultimo atto del girone d'andata che andrà in scena sabato alle 15 al Dall'Ara. A Casteldebole i rossoblù sono tornati sul campo da gioco sotto gli occhi dei tifosi per una serie di esercitazioni tecniche, prove di cross e partitella a campo ridotto dopo una prima parte incentrata sul lavoro atletico in palestra. Ha svolto lavoro differenziato Rodrigo Palacio.