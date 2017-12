BOLOGNA: DIFFERENZIATO PER PALACIO

23 dicembre 2017

L’anticipo di campionato ha visto la vittoria del Bologna sul Chievo al Bentegodi di Verona. Un risultato importante per la squadra di Donadoni che ha visto protagonisti Destro e Verdi. La squadra si è ritrovata questa mattina a Casteldebole: seduta defaticante per i titolari che hanno disputato la partita di ieri, lavoro più intenso per tutti gli altri. Rodrigo Palacio ha svolto un allenamento differenziato.