BOLOGNA: DESTRO, KEITA E NAGY IN GRUPPO

11 aprile 2018

Sono ripresi oggi gli allenamenti del Bologna, in preparazione della sfida contro il Verona in programma domenica alle ore 15. Doppia seduta di lavoro per il gruppo con esercitazioni tecnico-tattiche in campo al mattino e lavoro personalizzato tra palestra e campo al pomeriggio. Mattia Destro, Cheick Keita e Adam Nagy sono rientrati in gruppo. Giancarlo Gonzalez ha svolto una seduta differenziata, terapie per Godfred Donsah.