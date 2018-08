BOLOGNA: DESTRO, DIJKS E SANTANDER TORNANO IN GRUPPO

23/08/2018

Continua la preparazione del Bologna in vista della trasferta di Frosinone: questa mattina una serie di torelli come riscaldamento, una seduta tattica e alcune esercitazioni tecniche a gruppi. Sono rientrati in gruppo Mitchell Dijks, Mattia Destro e Federico Santander, lavorando regolarmente con i compagni. Terapie per Godfred Donsah, Juan Valencia e Nehuen Paz. Ibrahima Mbaye è stato inserito nell’elenco dei convocati del Senegal per la partita del 9 settembre ad Antananarivo contro il Madagascar, valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa.