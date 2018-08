BOLOGNA, DANILO: “PRONTO PER GIOCARE DA SUBITO”

16/08/2018

Danilo è ufficialmente un giocatore del Bologna. Il nuovo acquisto dei felsinei si è mostrato motivato nella conferenza stampa di presentazione: “Sono felice di essere qui, in una grande società come il Bologna. Fisicamente sto bene, sono pronto per giocare già da subito. Il nostro obiettivo sarà raggiungere il prima possibile i 40 punti e poi migliorarci. Per quanto riguarda il mio ruolo mi trovo bene come centrale nella difesa a tre. Il campionato si prospetta molto competitivo, c'è tanta voglia di fare bene”.