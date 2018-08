BOLOGNA, DA COSTA OUT PER DUE SETTIMANE

29/08/2018

Il Bologna prosegue gli allenamenti a tre giorni dalla partita di campionato contro l’Inter. Dopo una fase iniziale di riscaldamento Inzaghi ha fatto svolgere ai suoi una serie di prove di attacco e difesa e una partitella conclusiva a metà campo. Terapie per Godfred Donsah, Nehuen Paz e Rodrigo Palacio, differenziato per Juan Valencia. Angelo Da Costa, che aveva interrotto la seduta di ieri per un trauma alla caviglia sinistra, ha riportato una distorsione. I tempi di recupero sono di circa due settimane.