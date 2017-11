BOLOGNA-CROTONE, VAR DA RECORD

4 novembre 2017

Var da record durante la sfida tra Bologna e Crotone. Al 20' della ripresa, dopo una punizione di Pavlovic respinta, c'è stata una conclusione di Rhoden respinta con la mano da Krafht, ma il fallo non è stato visto dall'arbitro Pasqua. Così si è continuato a giocare per circa due minuti, poi c'è stato l'intervento di Mazzoleni, arbitro addetto al Var, che ha richiamato l'attenzione del direttore di gioco invitandolo a consultare il video. Subito dopo averlo fatto, Pasqua ha indicato il dischetto concedendo il rigore al Crotone, che lo ha trasformato per il momentaneo 2-2 con Trotta.