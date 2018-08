BOLOGNA, BRACCIO DI FERRO SUL NUOVO STADIO

28/08/2018

Dialogo tra il Bologna ed il Comune per il nuovo stadio. Previsto braccio di ferro tra le partite per la costruzione del nuovo impianto sui Prati di Caprara. Secondo quanto raccolto da Il Resto del Carlino il terreno dell’area è di proprietà pubblica e dovrebbe essere messo dunque a bando e stando alle indiscrezioni ci sono società esterne interessate a entrare nell’affare. Il club felsineo però non molla e venerdì è prevista la prima seduta della commissione dopo la raccolta firme del comitato.