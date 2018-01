BOLOGNA, ATTACCO INFLUENZALE PER TOROSIDIS

2 gennaio 2018

Il Bologna ha ripreso questa mattina gli allenamenti in vista della prima partita del 2018, che vedrà i rossoblù impegnati a Torino contro i granata nel lunch match dell'Epifania. Dopo un riscaldamento in palestra i ragazzi di Donadoni hanno eseguito una serie di partitelle a tema sul campo. Non ha partecipato alla seduta Vasilis Torosids, rimasto a riposo a causa di un attacco influenzale.