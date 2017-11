BOLOGNA AL LAVORO COL REBUS MIRANTE

13 novembre 2017

Ultimo dei due giorni di riposo per il Bologna di Roberto Donadoni che da domani, con l’allenamento a porte aperte programmato per le 14, a Casteldebole riprenderà a lavorare in vista del ritorno del campionato con la trasferta di Verona di lunedì prossimo in trasferta al Bentegodi. Il tecnico questa settimana cercherà di verificare le condizioni di Mirante e Falletti, mentre continuano le terapie per Di Francesco che ne avrà ancora per un mese e mezzo. Da domani torneranno in gruppo anche gli svedesi Krafth e Helander che stasera cercheranno di sgambettare l'Italia nella corsa ai Mondiali di Russia, così come Donsah e Torosidis in campo ieri con le rispettive nazionali.