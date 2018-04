BOLOGNA: AFFATICAMENTI MUSCOLARI PER DZEMAILI E TOROSIDIS

3 aprile 2018

Questa mattina a Casteldebole il Bologna è tornato in campo per iniziare la settimana in vista della sfida al Crotone: dopo un riscaldamento in palestra i rossoblù di Donadoni hanno svolto una serie di esercitazioni tattiche sul campo, con una partitella 11 contro 11. Emil Krafth ha svolto una seduta differenziata, Blerim Dzemaili e Vasilis Torosidis un programma di allenamento personalizzato per lievi affaticamenti muscolari. Domani la preparazione continuerà con una seduta di allenamento alle 11,30 a porte aperte al centro tecnico Niccolò Galli.