Bilancio Figc, in Italia 1600 partite al giorno e fatturato da 3,7 miliardi di euro

6 ottobre 2017

Uva ha spiegato le motivazioni e gli obiettivi del volume edito dalla stessa Federcalcio in cui vengono illustrati i principali programmi strategici, cioè la valorizzazione della dimensione sportiva e l'impegno sociale. Il documento, relativo al 2016, è stato presentato nell'ambito della cerimonia per il Premio Nazionale Letteratura del Calcio "Antonio Ghirelli".

E per sottolineare la "ricchezza" generata dal pallone nel Belpaese, il dg ha ricordato: "In Italia il calcio italiano ha 32 milioni di appassionati e 120 milioni di follower nel mondo sui social".