BERNARDESCHI LANCIA LA JUVE: "SIAMO GIÀ SQUADRA"

18/08/2018

Federico Bernardeschi è stato il match winner di Chievo-Juve, queste le sue parole a caldo: "Sono felice ovviamente, però indipendentemente dal gol. Sono felice veramente perché la prima è andata bene e abbiamo conquistato i tre punti. L'importante è metterci il cuore, nonostante i grandi campioni che abbiamo e la grande squadra che siamo, il calcio ci ha dimostrato ancora una volta che la carta conta niente, conta il campo. Quindi questa è la strada giusta", ha dichiarato. Una gara in ogni caso complicata per la Juve: "Durante la partita ci sta perdere un po' le misure, bisogna cercare di farlo meno però sappiamo che a inizio stagione è difficile tenere il ritmo alto per 90 minuti. Però abbiamo già dimostrato di essere squadra, e questo è molto importante. Complimenti al Chievo che ha fatto una grande partita".