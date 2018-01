BERLUSCONI: "MAL DI STOMACO PER MODULO INCONSULTO"

9 gennaio 2018

"Non era più possibile, nel calcio petrodollaristico che si era avviato, per una famiglia sostenere una squadra nell'Olimpo del calcio mondiale. E' stata per me una scelta dolorosa e inevitabile. Il Milan resta nel mio cuore, ma quando lo vedo giocare con quel modulo inconsulto soffro di mal di stomaco". Così Silvio Berlusconi a Radio Capital.