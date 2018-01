BERLUSCONI: "IL MILAN? NON GUARDO PIÙ LE SUE PARTITE"

21 gennaio 2018

"Il Milan? Io non lo guardo piu' perche' il modulo di gioco e' contrario a tutti i miei principi calcistici con cui sono diventato il presidente piu' premiato della storia. Non hanno sentito i miei consigli. L'acquirente cinese con noi ha sempre mantenuto la parola". Lo afferma Silvio Berlusconi ospite a Non e' l'Arena su La7. A chi gli fa notare che forse la piu' competitiva e' la Juve, il Cav aggiunge: "La Juve riesce ad essere in testa, ma finora non ha vinto la Champions".