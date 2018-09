BERLUSCONI E GALLIANI, INTERESSE PER IL MONZA

04/09/2018

Dopo 31 anni insieme nel Milan, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani potrebbero intraprendere una nuova avventura nel calcio: è serio l'interesse per rilevare il Monza, club in serie C. L'ipotesi viene riportata da diverse fonti ed è credibile visto che acquistare il club brianzolo è un vecchio sogno dell'ex ad rossonero: Galliani fu vicepresidente del Monza nelle stagioni 1984/85 e 1985/86 prima di passare al Milan.