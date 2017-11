Berlusconi: "Ancelotti l'uomo giusto, Tavecchio ha operato bene"

16 novembre 2017

"Ventura come minimo doveva lasciare, avrei preferito si dimettesse lui. Tavecchio è una persona eletta democraticamente alla guida della federazione; ha operato bene in tanti settori. Lasciamo a lui decidere cosa fare". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Porta a Porta. E a proposito del futuro della panchina della Nazionale ha aggiunto: "Per me Carletto Ancelotti potrebbe essere l'allenatore giusto".