BERESZYNSKI: STADI FATISCENTI IN ITALIA, SAN PAOLO IL PEGGIORE

2 aprile 2018

"Gli italiani apprezzano i polacchi e il grande merito è dei giocatori che sono stati qui per molto tempo come Zieliński, Skorupski, Glik – sono le parole rese a Sportowefakty.wp.pl da Bartosz Bereszyński, giocatore della Sampdoria - . Gli italiani apprezzano la nostra mentalità. La serie A? Le strutture sono state una sorpresa negativa: San Siro impressiona, ma solo per il nome e la grande storia. Stesso discorso per l'impianto di Napoli, uno dei più brutti in cui abbia mai giocato”.