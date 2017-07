Bentancur si presenta: "È un onore essere alla Juve"

18 luglio 2017

Il centrocampista uruguaiano, prelevato dagli argentini del Boca Juniors, si sta allenando in questi giorni a Vinovo con la squadra di Allegri: “Ho avuto l’opportunità di giocare fin da giovane nel Boca, qui ho la possibilità di mettere a disposizione la mia esperienza. Il mio sogno è sempre stato quello di giocare in Europa. Appena ho avuto la possibilità di venire in Europa sono stato molto felice. È un onore essere alla Juventus – ha raccontato –. Nel campionato argentino le critiche sono all’ordine del giorno. Se giochi benissimo sei un campione, se la giornata è sbagliata invece sei da buttar via. Da questo punto di vista sono abituato. La mia famiglia ha avuto un grande ruolo per me, mi ha aiutato a rimanere con i piedi per terra”.



Quando gli viene chiesto in che ruolo preferirebbe giocare, il centrocampista bianconero risponde: “Mi piace giocare a centrocampo davanti alla difesa ma posso adattarsi benissimo ad ogni ruolo. Sarà il mister a scegliere”.



Il classe ’97 piace già ai tifosi juventini, il giovane sembra differenziarsi dagli altri coetanei: “Non ho profili social: niente Facebook, Instagram o Twitter – ci tiene a sottolineare - Il mio primo obiettivo è rimanere in questo gruppo di campioni il più a lungo possibile. Voglio avere da subito la fiducia del mio allenatore”.



Nel club torinese sono tanti gli uruguaiani che hanno indossato la maglia bianconera, come Caceres, Montero e Zalayeta: “Da questo club sono passati molti campioni del mio paese e anche per questo motivo per me è un onore indossare questa maglia. Spero di tenere alto il loro nome perché loro hanno dato molto alla Juve e io voglio fare lo stesso” ha concluso Bentancur.