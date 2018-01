BENEVENTO, VIGORITO: "TIFOSI, AIUTATECI"

9 gennaio 2018

"Non fate mancare il vostro appoggio a questa squadra, voi siete veramente il dodicesimo uomo in campo. Le delusioni fanno male, la vera forza è quella di rialzarsi". Così il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, a Ottochannel. "Tante volte siamo caduti ma ci siamo rialzati, nella vita come nel calcio. Ricordiamoci che stiamo sognando in maniera attiva. Dateci una mano", ha concluso il patron giallorosso.