BENEVENTO, VIGORITO: "SANDRO UN PILASTRO PER IL FUTURO"

10 gennaio 2018

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, si gode il suo grande nuovo acquisto Sandro e a La Gazzetta dello Sport ha spiegato: “Sandro è stato il primo a congratularsi per il successo con il Chievo non appena firmato il contratto, poi allo stadio si è rallegrato con il bis contro la Sampdoria. È molto motivato e mi ha confessato di essere rimasto affascinato da quanto ha visto sin qui. Abbiamo una opzione per riscattarlo e farlo diventare un pilastro del Benevento nel prossimo futuro”.