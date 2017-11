BENEVENTO, PARIGINI: "VOGLIO IL PRIMO GOL IN A"

15 novembre 2017

Vittorio Parigini è stato protagonista con un gol ieri nella vittoria dell'Under 21 contro la Russia, ma da oggi torna a disposizione del tecnico Roberto De Zerbi che con il suo Benevento, domenica alle 15 allo stadio Vigorito, andrà a caccia dei primi punti stagionali contro il Sassuolo. “Sono molto contento della mia prestazione con la maglia azzurra. È arrivata un'altra soddisfazione - spiega Parigini - per me e adesso spero di segnare anche il primo gol in Serie A con la maglia del Benevento. Con il club sannita non stiamo attraversando un buon momento, ma speriamo già da domenica contro il Sassuolo di invertire la rotta”.